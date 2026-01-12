Supervisa alcalde Marco Bonilla atención a usuarios de refugio temporal Marmol III.

La tarde de este lunes, el alcalde Marco Bonilla acudió al Centro Comunitario Mármol III, que fue habilitado como refugio temporal para las personas sin hogar, para supervisar la atención de quienes hacen uso de este lugar ante las bajas temperaturas.

Debido al descenso de la temperatura, la noche de ayer llegaron al refugio temporal de la colonia Mármol III, 20 personas para pasar la noche en un lugar cálido, donde también les ofrecieron alimentos y bebidas calientes.

Debido al frío, este lugar, así como el ubicado en el CEDEFAM Porvenir, permanecen abiertos las 24 horas desde el pasado viernes y durante los tres días el Gobierno Municipal ha estado ofreciendo alimentos a todas las personas que deciden pasar el día y noche bajo resguardo.

El alcalde Marco Bonilla, informó a los presentes que tanto el refugio del sur como el del norte, estarán abiertos las 24 horas hasta que el tiempo mejore y estarán funcionando durante la noche a principios del mes de mazo o dependiendo de como evolucionen las temperaturas a positivas.

Dentro de las personas que ayer durmieron y recibieron alimentos, se encuentran personas provenientes de Veracruz, Sonora, Parral, Camargo, Guerrero, Creel, Delicias que llegaron a esta ciudad en busca de una oportunidad de trabajo.