Capacitan a personal de Albergues Escolares Rurales para mejorar el cuidado de niñas y niños.

-Mediante conferencias, se busca mejorar la calidad de la educación en este sector.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), realizó una serie de conferencias para capacitar al personal de Albergues Escolares Rurales para una mejora en gestión, atención, cuidado y convivencia en sus planteles.

El encuentro convocó a un aproximado de 100 personas, entre las que se encontraban tutoras, tutores y auxiliares de cocina provenientes de 15 municipios de la entidad donde se encuentran los centros educativos.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado y la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, agradecieron el compromiso y la labor que realizan para que niñas y niños que viven en comunidades alejadas, puedan asistir a la escuela a través de los albergues.

Gladys Odileth Payan Sandoval, enlace de Albergues Escolares Rurales, mencionó que el objetivo de capacitar a la plantilla es consolidar el trabajo colaborativo y el sentido de corresponsabilidad que caracteriza a este sector.

Los temas abordados fueron: “El color de la actitud”, impartido por Heriberto Fernández Martínez; “Administración del pensamiento”, por Luis Armando Salinas y Jorge Andrés Cuervo; además del Protocolo de Actuación en situaciones de violencia con arma de fuego y primeros auxilios psicológicos.

En estas instituciones laboran aproximadamente cinco personas en cada albergue, con atenciones a niñas y niños de 6 a 12 años de edad, con un total de 50 alumnas y alumnos por plantel.