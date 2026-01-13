La refinería de Dos Bocas no procesa 300,000 barriles diarios.

Animal Político

Por: Itzaxaya Campos

Tras 16 meses de operaciones aún no trabaja a su máxima capacidad.

Falso

Frase: “La soberanía energética se construye con hechos. La Refinería Olmeca avanza con paso firme: 300 mil barriles diarios, coquizadora al 100 %”.

Autor: Morena

Lugar y fecha: México, 11 de enero de 2026.

13 de enero, 2026

Por: Itzaxaya CamposCompartirLeer después

Para entender mejor

Falso que Dos Bocas “esté funcionando al 100%”, como afirma Sheinbaum

Dos Bocas ha procesado solo una cuarta parte de lo prometido por el gobierno

La Refinería Olmeca no produce 300,000 barriles diarios de productos petrolíferos ni procesa la misma cantidad de petróleo crudo, como afirma el partido Morena. De acuerdo con la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (Pemex), el complejo reportó 180,609 barriles diarios de petrolíferos y 206,808 de petróleo en noviembre de 2025, último dato disponible.

En redes, Morena asegura que la coquizadora opera al 100 %, pero es falso. Para que la refinería de Dos Bocas cubra su máxima capacidad debe alcanzar una producción diaria de 340,000 barriles a partir de agosto de 2024, como informó Pemex en un comunicado.

Sin embargo, desde esa fecha la cifra más alta reportada en la Base de Datos Institucional ha sido de 206,808 barriles diarios de petróleo crudo.

El 4 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en Hidalgo que la refinería Dos Bocas produce 320,000 barriles diarios de petrolíferos. Sin embargo, en noviembre la refinería procesó 60.8 % de su capacidad de procesamiento y 53.1 % de su capacidad de producción.

En la misma conferencia, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, detalló que “el proceso de las siete refinerías locales ha superado la cuota de 1 millón 400,000 barriles diarios”. No obstante, este conjunto de refinerías —Cadereyta, Ciudad Madero, Dos Bocas, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula— tuvo una elaboración de productos petrolíferos de 1 millón 132,661 barriles diarios en noviembre; cabe destacar que los datos de diciembre todavía no se han publicado.

Durante el último mes reportado, la elaboración de petrolíferos de Dos Bocas estuvo por debajo de la producción de las refinerías de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Tula, en Hidalgo.

Base de Datos Institucional de Pemex.

La refinería no logró la capacidad máxima de barriles diarios en 2025

En su conferencia del 10 de octubre de 2024, Sheinbaum mencionó por primera vez desde que tomó la presidencia que la refinería de Dos Bocas funcionaba a 80 % de su capacidad.

“El último reporte que tengo es que está más o menos al 80 %. Todavía faltan algunos detalles. Está en vías de que opere al 100 %”, dijo.

Pero, en octubre de ese mismo año, la Base de Datos Institucional de Pemex no reportó el procesamiento de ningún barril de crudo y solamente se elaboraron 33,213 barriles diarios de petrolíferos. Es decir, apenas el 9.7 % de su capacidad máxima.

Desde enero de 2025, la refinería no ha superado la elaboración de 200,000 barriles diarios de productos petrolíferos. La cifra más alta fue de 192,459 barriles diarios en septiembre.

Esto contrasta con la última declaración del año de la presidenta al respecto, cuando el 11 de diciembre comentó que la Refinería Olmeca produjo 300,00 barriles diarios, aunque la base de datos todavía no presenta la cantidad de barriles del último mes de 2025.