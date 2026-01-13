Recorre Marco Bonilla colonia Los Mezquites para llevar apoyos por lluvias y bajas temperaturas.

Estos trabajos se suman a entregas que el Gobierno Municipal realizó durante todo el día en zonas vulnerables como despensas, cobijas, chamarras y más.

El alcalde Marco Bonilla recorrió calles de la colonia Los Mezquites al sur de la ciudad para llevar diversos apoyos durante la lluvia ocurrida por la tarde de este lunes, además de las bajas temperaturas que prevalecen en la ciudad.

Junto al director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, se visitaron diversos domicilios donde a la par de la entrega, el Alcalde dialogó con los vecinos para escuchar las necesidades de la zona.

Estos trabajos suman a los realizados durante todo el día por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación que contempló 150 entregas de despensas y cobijas, así como 75 tramos de hule al sur de la ciudad, además de la misma cantidad de apoyos de cada cosa al norte cerca de la zona de Nuevo Triunfo.

Además, por parte del DIF Municipal, este mismo día entregaron 100 chamarras, chalecos y sudaderas de borreguito provenientes de la campaña Abrigos que Abrazan, apoyos para juntos combatir el frío.

Marco Bonilla, destacó que la intención de esta visita fue trabajar juntos para apoyar a que las familias de zonas vulnerables puedan pasar una temporada invernal de una forma más digna y cuidarse juntos de las bajas temperaturas que hay en ciudad.

Además, para llevar alegría a las y los niños de esta zona de la ciudad, también el Alcalde entregó juguetes diversos, así como balones para practicar deporte.

Por su parte, los vecinos agradecieron estos apoyos y entre los comentarios que dijeron fue: “Gracias alcalde por visitar esta colonia”, “Le agradezco, sí nos hacía mucha falta”.