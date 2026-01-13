¡Todo un lujo para tu bolsillo! Precio de la carne de res se dispara 17.4% en 2025.

El Economista

Por: Fernando Franco

El año pasado, esta proteína fue uno de los productos que más se encareció en el país; en supermercados se comercializa por arriba de 300 pesos y carniceros de mercados populares aseguran que los precios al consumidor subieron más de 30 por ciento. Comecarne ve un escenario complejo para 2026.

Cocinar mole de olla, albóndigas, picadillo, salpicón, ropa vieja, espagueti a la boloñesa o bisteces asados es todo un lujo para tu paladar y, sobre todo, para tu bolsillo. ¿Por qué? La carne de res con la que tradicionalmente se preparan estos platillos fue uno de los 10 productos que más se encarecieron durante 2025 y se espera que en 2026 siga una tendencia similar.

El precio de este alimento aumentó 17.42% de diciembre pasado a igual mes de 2024, es decir, 4.7 veces la inflación nacional del año, que fue de 3.69%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Éstos son los aumentos que registraron la carne y vísceras de res en 2025:

Chuletas y costillas de res (19.30%)

Vísceras de res (19.27%)

Retazo de carne de res (18.45%)

Bistec de res (17.60%)

Carne molida de res (16.51%)

Cortes especiales de res (13.69%)

¿Cuánto cuesta el kilo de carne de res?

Dueños de carnicerías aseguran que los precios para el consumidor final subieron entre 30% y 35% en 2025: “Fue un año difícil para nosotros como comerciantes y para ustedes como consumidores. Cada que íbamos a comprar los precios subían y nosotros debemos replicar ese incremento”, dice Luis, quien lleva 20 años en este negocio.

Ante este encarecimiento, las ventas han caído: “La gente ya no se lleva un kilo de carne de molida, ahora compra medio o la sustituye por retazo o cerdo, que es más barato. Sí hemos visto un impacto”.

En mercados populares de la Ciudad de México, el kilo de carne molida o bistec de res ronda entre 230 y 260 pesos, cuando hace un año costaba entre 170 y 190 pesos.

“En diciembre vendí el kilo en 250 pesos, y digo en diciembre porque es el mes que tradicionalmente es más caro, pero en esta ocasión no subimos el precio para vender un poco más y apoyar también a nuestros clientes”, comentó Rosario.

Sin embargo, en supermercados llega a rebasar los 300 pesos por kilo. Por ejemplo, en La Comer, la molida de res extrafina cuesta 333 pesos por kilo (9 de enero), es decir, más que un salario mínimo diario (315.04 pesos).

“Comer carne ya es un lujo en estos tiempos. En casa sólo lo hacemos una o dos veces a la semana para estirar la quincena de mi hija, porque hasta asusta ir al mercado en estos días”, expresa Jesusa, ama de casa de 75 años.

¿Por qué se ha encarecido la carne de res?

De acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), la carne de res ha subido más que el salario mínimo. Según sus cifras, en el periodo de enero a octubre 2025, la carne de vacuno experimentó un aumento de precios al consumidor de 15.1%, mientras que el minisalario se incrementó en 12 por ciento.

Esto, según Comecarne, se debe a factores como la plaga del gusano barrenador, la política comercial de Estados Unidos y la propia dinámica de inflación en el país. A eso se suma el aumento en el ganado, donde los precios están al “rojo vivo”, dice Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Ante esta situación, Comecarne espera que el consumo de carne de res se reduzca 3.1% a nivel nacional para 2026, en medio de una presión constante en los precios, la cual podría ser mayor si los cupos de importación que autorizó el gobierno para este alimento son insuficientes para lo que demanda el mercado nacional.