Diputada Xóchitl Contreras aclara: nunca propuso eliminar el engomado ecológico; exige frenar abusos y cobros excesivos.

Ciudad Juárez, Chih.- La diputada Xóchitl Contreras alzó la voz de manera firme y decidida ante la campaña de desinformación que desde el gobierno municipal y personajes afines al presidente Cruz Pérez se ha intentado imponer para confundir a la ciudadanía en torno a la iniciativa que presentó en el Congreso del Estado sobre el engomado ecológico.



La legisladora fue clara: nunca se ha propuesto eliminar el engomado ecológico. Afirmar lo contrario es mentirle a los juarenses. La iniciativa presentada establece límites justos y responsables: poner como tope el costo del engomado en una UMA y la multa por no portarlo en tres UMAS, con el objetivo de frenar cobros excesivos que hoy castigan de manera desproporcionada a las familias de Ciudad Juárez.



Xóchitl Contreras rechazó que se le responsabilice por la baja en las verificaciones vehiculares. En 2025, recordó, solo se verificaron 232 mil vehículos de un padrón que supera los 800 mil, y el propio presidente municipal reconoció que su meta era apenas de 250 mil verificaciones. “Eso significa dejar a más de 600 mil vehículos expuestos, no para cuidar el medio ambiente, sino para convertir el engomado en una herramienta de castigo y recaudación”, señaló.



Para 2026, el municipio pretende entregar únicamente 100 mil engomados, lo que representa una caída de más de 130 mil respecto al año anterior y una disminución de más de 45 millones de pesos en ingresos. Recursos que, además, no se reflejan en acciones reales de ecología, calidad del aire o beneficios ambientales para la ciudad. “Si hoy están molestos, es porque se les tocó un cobro excesivo que nunca se transparentó ni se usó correctamente”, afirmó.



La diputada subrayó que no es su iniciativa la que provocó el desinterés ciudadano, sino la falta de confianza generada por un programa caro, recaudatorio y desconectado de la realidad económica de Juárez. “La gente no dejó de cumplir por desinformación; dejó de cumplir porque está cansada de abusos”, enfatizó.



Asimismo, cuestionó que mientras el presidente municipal destina recursos a publicidad personal, no exista una verdadera campaña para explicar a la ciudadanía los beneficios ambientales del engomado. “Si de verdad les importa la ecología, que promuevan el programa con transparencia y resultados, no que lo usen como propaganda o caja registradora”, expresó.



Xóchitl Contreras fue contundente al dirigirse a los funcionarios municipales: lean la iniciativa. En ningún punto se plantea eliminar el engomado ecológico. Lo que se propone es darle un costo justo, reglas claras y un uso correcto de los recursos, para que realmente sirvan al cuidado del medio ambiente y no a intereses políticos o recaudatorios.



Finalmente, la diputada reiteró que defender la ecología no es defender multas impagables. “La ecología se cuida con conciencia, con reglas justas, con transparencia y con confianza ciudadana. El engomado puede y debe mejorar: puede usarse para acciones reales de cuidado ambiental, educación ecológica y calidad del aire, no solo para recaudar dinero”, afirmó.



La legisladora finalizó diciendo que seguirá trabajando de frente con los juarenses, defendiendo su economía y un verdadero cuidado del medio ambiente, aunque a algunos les incomode que se acaben los abusos. Continúo diciendo que no se trata de quedar bien con el poder, se trata de estar del lado de la gente y de Juárez.

