Suman 7 los municipios con presencia de nieve en el estado; mantiene Protección Civil alerta por bajas temperaturas.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la masa de aire frío asociada al frente frío 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada, han generado nevadas en 7 municipios de la entidad.
Las precipitaciones se registraron en Aquiles Serdán, Guachochi, Balleza, San Francisco del Oro, Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara y Riva Palacio, donde las autoridades municipales brindan acompañamiento a la población.
Además hubo caída de aguanieve en las zonas altas de Urique, Bachíniva y Cuauhtémoc.
Estas condiciones han generado pavimento resbaladizo en algunas regiones, lo que incrementa el riesgo de accidentes automovilísticos.
En cuanto a lluvias, se reportaron acumulados ligeros a moderados en Meoqui, Aquiles Serdán, Urique, Nonoava, Chihuahua, Allende, Santa Bárbara, Saucillo, López y Camargo.
La CEPC exhorta a la población a evitar traslados no esenciales, conducir con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.
En casa, ventilar los espacios donde se utilicen calentones y evitar el uso de braseros o anafres al interior.
Además de proteger a niñas, niños, personas mayores y mascotas, usar ropa abrigadora en capas, cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura, así como revisar tuberías y sistemas de agua para prevenir daños por congelamiento.
La dependencia estatal informó que permanece en vigilancia permanente ñ, y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.
Cualquier emergencia puede ser reportada al 9-1-1.