Diputada María Antonieta se reúne con Carlos Daniel para dar seguimiento a su atención.

La diputada de Morena María Antonieta Pérez Reyes da a conocer a la opinión pública que el caso desafortunado del joven ex alumno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECh) en Flores Magon que quedó invidente, no ha quedado en el olvido al exigir justicia, por el contrario deberá de darse la reparación del daño que sufre Carlos Daniel Rodríguez Sáenz.

‘Tuve la oportunidad de reunirme con la señora Ana Cristina Saenz Gómez madre del joven Carlos Daniel Rodríguez Saenz para ponerlos al tanto de cómo va la integración del expediente que en breve presentaré ante los juzgados para darle seguimiento al daño moral que le ocasionaron a Carlos Daniel’ adelantó la legisladora.

Se exige a la justicia de Chihuahua, la reparación por la negligencia, la falta de seguimiento a los protocolos en el CECyTECh de Flores Magón, cuando el docente y directivo Luis Carlos Alfaro Rayos y Antonio Marmolejo Morales respectivamente, permitieron a Carlos Daniel y a otro alumno en ese momento, el realizar hacer una práctica de laboratorio fuera de la escuela, sin protocolos de seguridad, sin equipo de seguridad, sin supervisión, y desafortunadamente el experimento salió mal, dejando sin el sentido de la vista a Rodriguez Sáenz.

Pese a la gravedad del caso, la diputada Pérez Reyes advirtió que ‘el CECyTECh no se ha enfocado ni cuando continuó sus estudios en ese plantel, ni cuando salió del mismo en reparar de alguna manera el daño que le ocasionaron’ por ello el caso de Carlos Daniel llega a los tribunales de justicia del Estado y en el deslinde responsabilidades, se pueda reparar el daño ocasionado.

Por último la congresista otorgó el apoyo de una computadora laptop al joven que si bien acepta su nueva realidad ante la vida, ello no le impide el querer continuar con sus estudios profesionales, señaló.