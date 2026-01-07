Mantiene Municipio calles limpias; retiró 179 toneladas de basura del Centro

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, retiró cerca de 179 toneladas de basura tan solo del Centro Histórico durante el pasado mes de diciembre.

Lo anterior, debido a la gran afluencia de visitantes que se tuvo en el primer cuadro de la ciudad, mismo que registró un incremento en los desechos, pues tan solo en la semana del 15 al 21 de diciembre se retiraron un estimado de 46.4 toneladas.

Es importante mencionar que debido a la cantidad de paseantes y compradores que se registran durante la época decembrina, la Dirección de Servicios Públicos destinó un operativo especial para evitar la acumulación de los desperdicios en las calles y avenidas, así como en los cepos instalados en todo el Centro Histórico.

Además, de forma ordinaria se tiene asignado personal exclusivo para la atención de este espacio tan emblemático para las y los chihuahuenses, mismo que trabaja en tres turnos laborales que van desde las 7:00 am a las 5:00 am, los siete días de la semana.