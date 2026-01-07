Brinda SDHyBC apoyo psicosocial a más de 3 mil 400 personas

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, durante 2025 dio talleres y acompañamiento psicosocial a 3 mil 430 mujeres, niñas, niños y adolescentes, para fortalecer su salud emocional y promover entornos de bienestar.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que la salud mental se ha establecido como una prioridad dentro de la administración estatal, por lo que se han reforzado este tipo de atenciones gratuitas preventivas, a fin de evitar el desarrollo de padecimientos más severos en la población.

Señaló que en este periodo se impartió el taller “¿Es difícil ser mujer?”, con grupos de apoyo para 77 mujeres en situación de violencia, espacios en los que las participantes pudieron compartir experiencias, recibir orientación y obtener retroalimentación para mejorar su entorno personal y familiar.

Loera comentó que también se llevaron a cabo diversos talleres de acompañamiento psicosocial grupal, a 2 mil 464 personas, entre ellas mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer la autoestima y fomentar el autocuidado y salud mental de las y los participantes.

De igual manera, se brindó atención psicológica individual a 889 personas, con el propósito de apoyar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y garantizar que nadie enfrente solo las dificultades.

Invitó a las personas interesadas en participar en alguno de estos grupos o talleres a comunicarse al Área de Atención Psicosocial de la SDHyBC, al teléfono (614) 429-33-00, extensión 24495, donde personal especializado brindará atención de manera profesional y confidencial.