Registró Chihuahua la cifra más baja de homicidios en los últimos 10 años

En rueda de prensa, Arturo Luján director de Ficosec, y el coordinador del Observatorio Ciudadano, Alonso Domínguez, presentaron un comparativo de la incidencia delictiva correspondiente al 2024 y 2025, donde destacaron la baja de delitos como homicidios doloso, con una cifra que no se veía hace 10 años.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) informó que al cierre de 2025 la ciudad de Chihuahua registró una disminución en todos los delitos de alto impacto analizados, en comparación con el año anterior, destacando una reducción histórica en el homicidio doloso.



De acuerdo con el análisis anual del Observatorio Ciudadano de FICOSEC, el homicidio doloso en la capital del estado disminuyó 26%, al pasar de 431 víctimas en 2024 a 320 en 2025, lo que representa la cifra más baja de los últimos 10 años. A nivel estatal, Chihuahua presentó su nivel más bajo en nueve años, con una reducción del 10%.



El informe también señala reducciones significativas en delitos patrimoniales, como el robo a vehículo, que bajó hasta 43%, y el robo a casa habitación, que disminuyó entre 48 y 58%, dependiendo de si fue con o sin violencia. Asimismo, el robo a negocio con violencia cayó 35%.

En contraste, FICOSEC destacó un aumento del 9% en las denuncias por narcomenudeo, lo cual fue considerado un indicador positivo al reflejar una mayor cultura de denuncia que permite una mejor identificación y atención del delito.



En el contexto nacional, el organismo empresarial realizó una comparativa del homicidio doloso entre las administraciones federales recientes, señalando que el periodo con mayor tasa mensual fue el de Andrés Manuel López Obrador, seguido por la administración actual de Claudia Sheinbaum.



A pesar de los avances, FICOSEC advirtió que persisten retos importantes en materia de seguridad, especialmente en tramos carreteros como Chihuahua–Parral y Aldama–Ojinaga, así como en la región serrana del estado, donde comunidades han denunciado hechos de violencia y desplazamiento forzado.



Finalmente, el organismo empresarial hizo un llamado a reforzar la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, subrayando que la seguridad es un elemento indispensable para la competitividad, el desarrollo y la paz social en Chihuahua.