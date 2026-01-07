El Poder Judicial Realiza Acción Solidaria en Favor de Mujeres Privadas de la Libertad

En un esfuerzo por contribuir al bienestar y la dignidad de las mujeres internas en el Centro de Reinserción Social número 1 (CERESO No.1), ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua encabezó una importante acción solidaria, resultando en la entrega de 235 kits de higiene personal.

El evento fue presidido por la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera, y el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina, Francisco Acosta.

En su mensaje a las internas, la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera, enfatizó la perspectiva humanista de la iniciativa: “Con este gesto queremos reconocer su dignidad como mujeres y como personas. La condición de privación de la libertad no cancela los derechos humanos, ni borra el valor inherente de cada una de ustedes”

Asimismo, resaltó la visión de justicia del Poder Judicial: “Desde el Poder Judicial creemos firmemente que la justicia debe ejercerse con legalidad, pero también con humanidad. Estos apoyos no son un acto asistencial, sino una expresión de respeto, empatía y corresponsabilidad social”

Los paquetes de higiene personal incluyen artículos de primera necesidad como papel higiénico, pasta y cepillo dental, jabón corporal, shampoo y toallas sanitarias, insumos esenciales para el cuidado de la salud.

Durante la visita, ambos magistrados recorrieron las instalaciones del CERESO y visitaron la estancia infantil anexa que atiende a 9 infantes En este espacio, reconocieron la dinámica, integración lúdica y educativa de las hijas e hijos de las internas, quienes reciben asistencia bajo el sistema Montessori, explicó Josefina Silveyra Portillo, directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil, quién a su vez agradeció el apoyo recibido a las internas.

El Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina, Francisco Acosta, concluyó que estas actividades reafirman la vocación humanista del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, su compromiso con la dignidad de las personas y el fortalecimiento del tejido social a través de iniciativas solidarias.