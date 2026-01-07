Arranca construcción de la nueva Comandancia Oriente

El Alcalde Marco Bonilla encabezó el banderazo de arranque para la construcción de una nueva Comandancia en la zona oriente de la ciudad, una de las principales obras de la actual administración, la cual es un refuerzo para la seguridad para las familias de este sector al mejorar los tiempos de respuesta, además de fortalecer la presencia policial y garantizar una atención más cercana y eficiente.

En su primera etapa, contará con un área de atención a la violencia familiar, módulo de atención ciudadana, módulo de tesorería, centro municipal de detención con celdas preventivas, sala de audiencia y un área para el nuevo distrito operativo oriente.

La obra tendrá una inversión de más de 69 millones de pesos para beneficio directo de más de 60 mil habitantes de zonas como el Libramiento Oriente, Lombardo Toledano, avenida Oriente y Periférico R. Almada, promoviendo un servicio policial focalizado a las problemáticas de seguridad, principalmente en la atención a la violencia familiar. Se espera que la obra tenga una duración aproximada de 10 meses.