EU intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadunidenses”

fuente: elfinanciero

El gobierno de Donald Trump notificó que en la madrugada de este día la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un buque petrolero en aguas internacionales del Caribe.

WASHINGTON (apro) – El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump notificó que en la madrugada de este día la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un buque petrolero en aguas internacionales del Caribe.

“En una acción llevada a cabo en la madrugada, el Departamento de Guerra en coordinación con el Departamento de Seguridad Interior (DHS), interceptó sin incidentes un buque carguero sancionado y sin bandera”, informó el Comando Sur en un mensaje en la plataforma de X.