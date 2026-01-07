Emite Impas recomendaciones para una alimentación equilibrada y saludable

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), comparte recomendaciones para mantener una alimentación equilibrada, práctica esencial para cubrir las necesidades del cuerpo y favorecer su correcto funcionamiento en la vida diaria.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el consumo variado y equilibrado de los diferentes grupos de alimentos, como incluir frutas y verduras de manera regular por su aporte de vitaminas, minerales y fibra; cereales para obtener la energía necesaria en las actividades cotidianas; proteínas que contribuyan al mantenimiento de músculos y tejidos; así como grasas saludables que cumplen funciones esenciales en el organismo.

Asimismo, se recomienda cuidar las porciones y respetar horarios regulares de comida, ya que el consumo excesivo de alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas, así como omitir tiempos de alimentación, puede afectar el equilibrio del cuerpo.

Mantener una adecuada hidratación también forma parte de estas recomendaciones, pues el consumo suficiente de agua ayuda a regular diversos procesos internos.Como parte de estas acciones, el IMPAS pone a disposición de la ciudadanía servicios de orientación nutricional, dirigidos a brindar información y acompañamiento para mejorar los hábitos alimenticios.

Las personas interesadas pueden agendar una cita al teléfono 072, extensión 5495, de lunes a viernes en un horario de 8:00 am 1:30 pm. Las instalaciones se encuentran ubicadas en calle Cuarta número 2007, colonia Bolívar, Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de promover recomendaciones alimentarias informadas y facilitar el acceso a servicios de orientación nutricional para la ciudadanía.