Defiende Maru diputaciones plurinominales

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fijó postura en torno a la reforma electoral que se discute a nivel nacional y manifestó que la representación proporcional debe ajustarse, pero no desaparecer del sistema político mexicano.

Campos Galván recordó que este mecanismo fue incorporado a la vida democrática del país a partir de la reforma política de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, con el objetivo de abrir espacios de participación a partidos minoritarios y fortalecer el equilibrio democrático.

En ese sentido, consideró que si bien el modelo puede ser revisado y optimizado, suprimirlo por completo podría limitar la representación de diversas corrientes políticas, por lo que se pronunció a favor de una reducción responsable que preserve su función original dentro del sistema electoral.