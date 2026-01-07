Gertz Manero será embajador en Reino Unido

fuente: elfinanciero

Alejandro Gertz Manero será el embajador de México en el Reino Unido tras haber renunciado a la Fiscalía General de la República, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum tras asegurar que el gobierno de ese país ya otorgó su beneplácito a este nombramiento y ahora tocará al Senado de la República aprobarlo.

Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra (…), tiene que aprobarlo el Senado”, comentó.

Gertz Manero, quien renunció a la Fiscalía General de la República dos años antes del final de su periodo, sustituirá así a Josefa González Blanco, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

González Blanco terminó en la embajada de Reino Unido tras una polémica: Presentó su renuncia al expresidente Andrés Manuel López Obrador después de que se reveló que exigió a un piloto detener un vuelo porque iba tarde.