Invita Estado a participar en los Matrimonios Colectivos 2026

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría General y la Dirección deRegistro Civil invita a las parejas que aún no han formalizado su unión, a participar en elPrograma de Matrimonios Colectivos 2026.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, y la directora de Registro Civil,Margarita Alvídrez, expresaron que se trata de una estrategia con alto impacto social yjurídico que busca brindar certeza legal y protección a las familias chihuahuenses.

Informaron que este programa forma parte de una política pública que desde hace varios añosha permitido que miles de parejas accedan a este derecho civil, lo cual elimina barreraseconómicas y fortalece la seguridad jurídica de los contrayentes.

Durante el periodo de recepción de documentos, se condona el pago de derechos por contraernupcias, anotaciones marginales, pláticas prematrimoniales y tu primera acta, lo querepresenta un ahorro total de 1, 210 pesos por pareja.

Formalizar la boda civil permite resguardar legalmente un proyecto de vida en común,garantizar derechos patrimoniales, de salud, sucesorios y de pensión, y en caso de tener hijaso hijos, fortalecer su protección y su derecho a una familia con respaldo legal.

Las personas interesadas podrán acudir a la Oficialía del Registro Civil más cercana del 12de enero al viernes 13 de febrero, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañanaa 2:30 de la tarde, para presentar los requisitos.

En esta primera etapa no es necesario acudir con testigos, incluso puede presentarseúnicamente uno de los contrayentes.

Una vez validados los requisitos, las y los usuarios firmarán las condonaciones respectivas,el expediente quedará para captura y se asignará una cita para firmas.

El acta estará lista paraimpresión entre el 13 y 27 de febrero.Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al (614) 429-33-00,extensiones 14803 y 14824, vía Facebook, o bien al 070 de MARCAGOB.

Requisitos: Solicitud de matrimonio debidamente llenada y firmada por la pareja y cuatrotestigos. Se puede obtener en la oficialía o en la página de formatos y solicitudes deRegistro Civil.

https://www.chihuahua.gob.mx/info/formatos-y-solicitudesDirección General de Registro Civil, Calle 13 No. 5, Col.Centro, Chihuahua, Chih. (614) 429-33-00 Ext. 14829www.chihuahua.gob.mx Copia del acta de nacimiento de ambos contrayentes (original solo en caso de ser deotro estado) Copia de identificaciones oficiales de la pareja en tres tantos Copia de identificación de cuatro testigos mayores de edad Certificados médicos de ambos contrayentes que cite que se encuentran aptitud paracontraer matrimonio (no se requiere examen de sangre)

En caso de divorcio, copia del acta correspondiente Si alguno de los contrayentes es extranjero, acta apostillada y traducida