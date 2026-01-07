Pronto centro comunitario Mármol III será CEDEFAM para más servicios y alcance

El Gobierno Municipal, a través del DIF, informa que la rehabilitación del centro comunitario Mármol III, avanza y próximamente se convertirá en el séptimo Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) de la ciudad, un espacio renovado para ampliar su alcance y fortalecer la atención que se brinda a la comunidad.

Para este proyecto se destina una inversión total de 5 millones, 971 mil 450 pesos, orientada a mejorar la infraestructura y garantizar espacios funcionales, seguros y accesibles para las y los usuarios.

Desde su origen, el centro comunitario Mármol III, ha sido un punto de encuentro para la convivencia y la actividad física, con talleres y disciplinas deportivas como box, además de funcionar como refugio temporal durante la temporada invernal, brindando resguardo a personas en situación vulnerable.

Con su conversión a CEDEFAM, el centro ampliará su oferta de servicios. Además de mantener actividades comunitarias, contará con atención médica integral, así como con diversos apoyos sociales dirigidos a las familias que más lo requieren, fortaleciendo la red de acompañamiento y atención cercana en la colonia.

Próximamente se informará cuando reabrirá este espacio renovado para seguir con la oferta de apoyo y atención para la comunidad.Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios que respondan a las necesidades reales de las familias y contribuyan al desarrollo social de la ciudad.