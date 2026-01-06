“Una reforma electoral no puede hacerse a espaldas de la gente”: diputado





El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, advirtió que la reforma electoral que se impulsa desde el centro del país representa riesgos para la vida democrática, al carecer de claridad, transparencia y una discusión pública amplia. Al hablar a nombre de las y los diputados del PAN, el legislador señaló que hasta el momento no existe un documento formal que permita conocer con precisión el alcance real de los cambios que se pretenden aprobar.

El diputado expresó preocupación por el formato restrictivo de los foros realizados y alertó sobre la posibilidad de un “madruguete legislativo”, al señalar que una reforma de esta magnitud podría presentarse sin un debate previo auténtico. Indicó que las reglas electorales no pueden modificarse sin la participación de la ciudadanía, la academia y los sectores productivos, ya que se trata de decisiones que impactan directamente en la representación política y en el equilibrio democrático.

Chávez Madrid subrayó que uno de los principales riesgos es el debilitamiento de los mecanismos de representación proporcional, lo que podría concentrar el poder y reducir la pluralidad en los órganos legislativos. Asimismo, defendió la permanencia de los organismos electorales locales y del financiamiento público a los partidos, al considerar que estos elementos son clave para garantizar equidad en la competencia y evitar distorsiones en los procesos electorales.

Finalmente, el legislador explicó que, ante la falta de información clara sobre el rumbo de la reforma federal, el Congreso del Estado ha optado por actuar con cautela en materia electoral. “Una reforma electoral no puede hacerse a espaldas de la gente ni para beneficiar a un solo grupo; debe fortalecer los derechos ciudadanos y la democracia desde lo local”, afirmó Chávez Madrid, durante una rueda de prensa realizada en el Comité Directivo Estatal del PAN, acompañado por la presidenta del partido en Chihuahua, Daniela Álvarez, así como por las legisladoras federales Rocío González y Manque Granados.