Todo listo para entregar el Premio Teporaca

Juan Abdo Fierro, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, informó que ya están definidas las finalistas del premio Teporaca 2025, por lo que la sesión solemne de Cabildo para entregarlo será el próximo 22 de enero en el Teatro de la Ciudad.

“Ya está listo el premio a la ¡excelencia deportiva! Se definieron los ganadores del Premio Teporaca 2025 en Chihuahua. Se entregarán 38 estatuillas de bronce y las finalistas al Oro y Plata son Mía Gómez y Victoria Chávez”, dijo.

Las finalistas para obtener la estatuilla de oro y plata son Mía Michelle Gómez Aguilar (ráquetbol) y Victoria Chávez López (flag football).

El jurado estuvo integrado por 22 personalidades, incluyendo regidores, directivos del deporte municipal y cronistas deportivos de la Asociación ‘Pancho Cano’.



La entrega de premios se llevará a cabo el jueves 22 de enero en el Teatro de la Ciudad, seguida del tradicional desfile de ganadores por las calles del Centro el sábado 24 de enero.

Entre los ganadores de bronce destacan Sarahí Hernández (Ajedrez), Jesús Vázquez (Atletismo), Aylin Sígala (Box) y Rafael Vallina como Atleta Profesional.