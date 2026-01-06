PAN estatal se pronuncia contra reforma electoral

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) expresó su rechazo a la propuesta de reforma electoral, al considerar que representa un golpe severo al sistema democrático y una amenaza para la pluralidad política del país.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Daniela Álvarez, fijó la postura del partido acompañada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, así como por las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.

Los dirigentes coincidieron en que la eliminación de las diputaciones plurinominales reduciría de manera drástica la representación de las fuerzas de oposición, lo que —advirtieron— debilitaría el equilibrio de poderes y la voz de distintos sectores de la sociedad.

En su intervención, la legisladora federal Rocío González señaló además que existe una creciente concentración de poder, particularmente en instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual consideró preocupante. No obstante, afirmó que será necesario conocer a fondo el contenido final de la reforma para evaluar posibles alternativas y estrategias legislativas.