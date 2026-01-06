Sheinbaum pide a EU un juicio justo para Maduro

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, volvió a criticar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y los cargos que se le imputan por narcotráfico y terrorismo.

En este caso ya detenido el Presidente Maduro, lo que uno pide es un juicio justo siempre, eso es lo que hay que pedir, para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular tiene que haber celeridad y justicia”, solicitó.

En contra de que un país invada a otro

La Jefa del Ejecutivo resaltó que México no puede estar de acuerdo nunca con que un país se lleve por la fuerza a un Mandatario, incluso, si fuera culpable.

Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro, fuera además de la Carta de las Naciones Unidas, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa que todavía está por verse. En el caso de Maduro, esta es la política exterior de México”, sostuvo.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que el país ha tenido “una política exterior ejemplar”. Sin embargo, señaló que durante las administraciones de los exPresidentes del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón disminuyó.

Problemas tuvieron que resolverse de manera gratuita

Sheinbaum Pardo reiteró que los problemas en Venezuela tuvieron que resolverse de manera pacífica, interna y que para eso existe la ONU, para mediar las controversias sin llegar a la intervención extranjera.

La no intervención esto es un valor enorme de la política exterior mexicana y un orgullo de México defiende porque está en la Constitución y la presidenta debe hacerlo, que es una obligación constitucional, además de la convicción, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, consideró.

“Soy inocente”, afirma Maduro

El lunes, ante el juez Alvin Hellerstein, Nicolás afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela y dijo que, hasta el momento en que le leyeron los cargos en su contra, desconocía de qué se le acusaba.

Soy inocente de todo lo mencionado aquí. No soy culpable”, aseveró.

El acta de inculpación incluye también al hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito; al ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y al líder prófugo del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

A Nicolás Maduro lo representa el abogado Barry Pollack, quien fue el defensor legal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras que su esposa, Cilia Flores, contrató los servicios del abogado Mark Donnelly, un experto con sede en Texas.

La próxima audiencia fue fijada para el próximo 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán detenidos en Nueva York.