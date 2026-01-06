Profeco refuerza operativo de vigilancia por el Día de Reyes

HomeLocalProfeco refuerza operativo de vigilancia por el Día de Reyes
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que llevó a cabo un operativo especial de vigilancia y verificación con motivo del Día de Reyes, con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores.

Durante el operativo, se supervisó que los establecimientos respetaran los precios y promociones anunciadas, brindaran información clara y veraz, y cumplieran con las garantías, a fin de evitar prácticas abusivas o discriminatorias.

Las acciones de verificación se realizaron principalmente en jugueterías, panaderías, tiendas de autoservicio y departamentales, así como en comercios de temporada, mercados, restaurantes y centros de espectáculos.

En cuanto a los precios, la Profeco detectó que la tradicional Rosca de Reyes tuvo un costo aproximado de 180 pesos en panaderías locales, mientras que en tiendas de autoservicio y cadenas comerciales como Alsuper y Costco alcanzó precios de hasta 500 pesos.

