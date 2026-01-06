Atiende Estado con apoyos alimenticios y ropa invernal a habitantes de Gran Morelos

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó apoyos alimentarios y ropa invernal en Gran Morelos, en beneficio de 200 familias.

Durante la jornada se distribuyeron 4 toneladas de maíz y frijol, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, a través del programa “Juntos contra el Frío” se entregaron 200 chamarras, para que los beneficiarios hagan frente a las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Durante la entrega, el titular de la SPyCI, Enrique Rascón, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de acercar apoyos directos a las comunidades, mediante un trabajo coordinado con las distintas instancias gubernamentales.

En el evento, el senador Mario Vázquez destacó que la suma de esfuerzos permite el desarrollo de las comunidades de los municipios de la entidad.