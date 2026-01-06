Trabaja Municipio en muros del puente vehicular de la colonia Sierra Azul

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa sin pausa con los trabajos de fortalecimiento del puente vehicular y peatonal de la colonia Sierra Azul, luego de los estragos ocasionados por las lluvias atípicas registradas en meses anteriores.

Como parte del plan estratégico de remediación, actualmente se realizan acciones de cimbrado, relleno y resanado de los muros laterales de la estructura, la cual se ubica entre la avenida Oriente 1 y la calle Sierra de Pedernales.

El Gobierno Municipal reitera a la ciudadanía que se mantiene habilitada una vía alterna a pocos metros del puente, con el objetivo de garantizar el tránsito seguro por el sector, refrendando su compromiso con las y los vecinos de la zona.