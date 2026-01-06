Supervisa Bonilla avance del puente en Carretera Aldama y Fuerza Aérea

El alcalde Marco Bonilla supervisó los trabajos del paso superior que se construye en la intersección de la carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, obra que ya presenta un avance del 10 por ciento y que forma parte de las soluciones viales para agilizar el tránsito en esta zona de la ciudad.

Actualmente se realizan labores de compactación de la base de la glorieta y colocación de escamas de tierra armada.

Este proyecto contempla una inversión superior a los 148 millones de pesos, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y mejorar la circulación vehicular.

Durante el recorrido, el alcalde constató que los trabajos avancen conforme a lo programado, acompañado por el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, quien explicó las etapas ejecutadas y las acciones previstas para las siguientes semanas.

Como muestra de cercanía, Marco Bonilla convivió con las y los trabajadores de la obra, a quienes reconoció su esfuerzo diario compartiendo alimentos con ellos al inicio de la jornada.

Este puente se suma a las otras dos grandes soluciones viales que impulsa el Gobierno Municipal: el paso superior de avenidas Los Nogales e Industrias, y la gaza de incorporación en Periférico de la Juventud y Teófilo Borunda, proyectos con los que Chihuahua avanza en movilidad, orden y calidad de vida.