Martha Figueroa revela los secretos de Raúl Velasco

La periodista Martha Figueroa reveló detalles inéditos sobre su paso como asistente personal de Raúl Velasco durante la época dorada del programa ‘Siempre en Domingo’ de Televisa.

En una conversación con El Podcast del Momento, conducido por Turbulence y Burrita Burrona, Figueroa describió cómo fue colaborar con uno de los presentadores más influyentes de la televisión mexicana.

Según relató la periodista, “conmigo fue fantástico. Yo tenía como diecinueve años, fue de mis primeras chambas. Y me tocó ser su asistente de información”.

El papel de Martha Figueroa detrás de cámaras de ‘Siempre en Domingo’

Durante su participación, Martha Figueroa explicó que su trabajo consistía en recopilar y entregar información actualizada sobre los artistas que asistirían al programa. “Yo toda la semana ahí investigue, investigue con la disquera y con todo mundo. Thalía, tal y tal. Entonces: ‘Mire, señor, aquí está la tarjeta’, que decía: ‘Thalía viene de cantar en el no sé qué, triunfó en el Madison Square Garden de Nueva York. Acaba de lanzar su disco amarillo’. O sea, le daba la información así”, comentó Figueroa en el podcast.

Sin embargo, la periodista detalló que Raúl Velasco solía improvisar al aire. “De repente él la veía y decía: ‘Con usted es Thalía’. Y no decía nada de lo que yo había averiguado toda la semana. O de repente decía pues lo que se le daba la gana, ¿no?”, recordó. La dinámica en el programa demandaba rapidez y adaptación, ya que el conductor podía cambiar de tema o enfoque en cualquier momento.

Artistas en ‘Siempre en Domingo’: Raúl Velasco tenía la ‘última palabra’

‘Siempre en Domingo’ marcó una época determinante para la industria musical de México y América Latina. Según Figueroa, la presencia de artistas de gran renombre era habitual. “En cualquier día así normalito de programa estaba Thalía, pero Gloria Estefan, pero Arjona, pero los Ojos de José, pero Yuri, pero Luis Miguel. La lanzaron ahí para en México todo el mundo la conoce. El que me diga llegaba todos los domingos y era un domingo normal”, explicó la ex integrante de Ventaneando y actual colaboradora de Hoy.

El criterio para seleccionar a los artistas recaía principalmente en Raúl Velasco. Figueroa relató: “¿y el señor era quien decidía quién iba a estar en el escenario? Sí, y él decidía verle tres programas seguidos o mejor nada más uno, mejor… Entonces, le hacían una barba, porque ya sabían cómo era la cosa”. Esta dinámica consolidó la reputación del programa como plataforma de lanzamiento para figuras de la música.

Martha Figueroa destaca la independencia y el carácter impredecible de Raúl Velasco

Entre las revelaciones de Martha Figueroa, destacó la independencia y el carácter impredecible de Raúl Velasco. “Era tremendo porque él de veras hacía lo que se le… Nadie lo podía dominar, ni su disquera, ni nadie, ¿no?”, afirmó la periodista en el podcast. También mencionó casos específicos, como el de Juan Gabriel, quien optaba por limitar sus apariciones televisivas a una vez al mes y prefería seleccionar cuidadosamente sus presentaciones.

El programa también sirvió de escenario para momentos clave en la carrera de otros artistas como Luis Miguel y Gloria Trevi. “Le tocó Luis Miguel presentarse ahí, presentar el disco en vivo. Ya después nunca volvió a ir más ni a la tele, ni a ningún programa, ni a nada”, puntualizó la periodista en su diálogo con Turbulence y Burrita Burrona.

El legado del programa y la influencia de Raúl Velasco

‘Siempre en Domingo’ se mantuvo como uno de los espacios más influyentes de la televisión hispana. El papel de Raúl Velasco en la selección y proyección de artistas consagró el formato y su propio legado.

Figueroa, quien comenzó su carrera en ese entorno, resaltó la intensidad y el carácter impredecible del presentador, factores que definieron la esencia del programa para varias generaciones de televidentes y músicos en México y Latinoamérica.