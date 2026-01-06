Bomberos llevan alegría a más de 2 mil niños con entrega de juguetes

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, hicieron entrega de más de 2 mil juguetes a niñas y niños de la ciudad, en el marco de su colecta anual que esta edición tuvo por nombre: “El Cuarto Rey Mago”.

Melchor, Gaspar y Baltazar encabezaron la caravana acompañados de bomberas y bomberos de la ciudad con destino a la zona sur en donde entregaron juguetes en un Asentamiento Tarahumara, así como en la colonia 11 de febrero, para de ahí emprender camino a la zona norte con destino a la colonia Sacramento, en donde niñas y niños ya los esperaban emocionados y con toda la ilusión como se reflejaba en sus rostros.

“Como ven hoy se realizó la entrega de los juguetes, quería agradecerle a la ciudadanía por el apoyo a los Bomberos para realizar este evento para niñas y niños reciban un juguete este día. Agradezco a cada uno de los compañeros Bomberos de las diferentes estaciones donde se recibieron los juguetes”, detalló el subdirector de Bomberos, Carlos Martínez.

La recepción de juguetes tuvo lugar en las diferentes estaciones de la ciudad, en donde las y los bomberos hicieron un proceso de selección, repararon y limpiaron los juguetes de segunda mano que a criterio estaban en buenas condiciones para dar alegría a las y los niños de Chihuahua.