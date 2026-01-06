Francisco Sánchez presenta reforma constitucional para frenar regalo de petróleo a la dictadura cubana.

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de prohibir la donación, subsidio o transferencia de hidrocarburos a Estados extranjeros sin una contraprestación económica equivalente a su valor de mercado internacional.

El legislador señaló que el gobierno de Morena entregó petróleo a la dictadura cubana por un valor aproximado de 8 mil millones de dólares, mientras entidades como Chihuahua reciben migajas en el presupuesto federal, sin recursos suficientes para atender necesidades prioritarias como infraestructura, seguridad y salud.

Francisco Sánchez denunció que mientras Pemex registra pérdidas millonarias y las familias mexicanas pagan la gasolina más cara de su historia, el régimen envía hidrocarburos al extranjero para financiar a la peor de las dictaduras del continente.

“Que no nos engañen: eso no es solidaridad. Eso es saqueo. Eso es traicionar el patrimonio de la Nación. El petróleo no es del gobierno, no es del presidente ni es botín de ningún régimen; el petróleo es de los mexicanos”, enfatizó el diputado.

Francisco Sánchez afirmó que esta iniciativa busca establecer un candado constitucional claro y permanente que garantice que toda exportación de hidrocarburos se realice bajo criterios de rentabilidad, transparencia y beneficio económico para México, dejando en claro que los recursos energéticos del país no pueden ni deben utilizarse como moneda política.