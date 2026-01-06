“Celebramos el Día de Reyes escuchando a las familias de la Rosario”: Carla Rivas.
Chihuahua, Chih.– En el marco del Día de Reyes Magos, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, junto al alcalde, Marco Bonilla, recorrieron la colonia Rosario, donde convivieron con las y los vecinos y compartieron la tradicional Rosca de Reyes, además de tamales.
Durante la visita, la diputada y el presidente aprovecharon para escuchar de primera mano las solicitudes, inquietudes y propuestas de las familias, refrendando su compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y de puertas abiertas.
Carla Rivas destacó y reconoció el trabajo coordinado entre el Municipio y la propia comunidad, subrayando los avances logrados en la colonia debido al Presupuesto Participativo, como la rehabilitación de la calle Samaniego, en el tramo comprendido entre las calles 46 y 52.
“Hoy venimos no solo a desearles un feliz Día de Reyes, sino también a reconocer el esfuerzo conjunto que se ha hecho para mejorar la calidad de vida de las familias. Esta calle antes era de adoquín y hoy cuenta con pavimentación de concreto hidráulico, además de nueva tubería de drenaje y diversas adecuaciones que benefician directamente a los vecinos”, señaló la legisladora.
Por su parte, los habitantes de la colonia Rosario expresaron su agradecimiento por la obra realizada y por la cercanía de sus autoridades, destacando que estas acciones representan mayor seguridad, mejores condiciones de movilidad y un entorno más digno para sus familias.