Inicia JCAS rehabilitación del Colector Fronteriza en Ojinaga.

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga, inició los trabajos de rehabilitación del Colector Fronteriza, que mejorará la infraestructura sanitaria del municipio.

La obra consiste en la rehabilitación de 450 metros lineales de tubería de PVC de 36 pulgadas y la construcción de cinco pozos de visita, lo que optimizará el servicio en las colonias Fronteriza, Río Bravo, Zapata, Progreso y Constitución.

La inversión total será de 4 millones de pesos, de los cuales, 2.5 son aportados por la JCAS y 1.5 por la JMAS Ojinaga, en beneficio directo de 560 habitantes.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, dijo que la rehabilitación del Colector mejorará la operatividad del sistema de saneamiento y reducirá riesgos sanitarios en la zona.

Anunció además la construcción de una Planta Tratadora de Aguas Residuales en la calle Emiliano Zapata, para reutilizar el recurso en los parques de la colonia Zapata, en el panteón municipal, en calle Octava, en el CETIS No. 98 y en el parque Sertoma.