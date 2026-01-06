Realiza Estado primer traslado aeromédico del año.

El Gobierno del Estado informa que se efectuó el primer traslado aeromédico del año, en atención a un hombre de 61 años que presentó quemaduras, por lo cual requería atención urgente.

El paciente fue estabilizado inicialmente en el Hospital Regional de Ciudad Juárez, para luego ser trasladado de manera terrestre al Aeropuerto Internacional “Abraham González”, donde fue abordado a la aeronave Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que despegó hacia la capital.

Durante el vuelo, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos y médicos voluntarios de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quienes brindaron soporte vital avanzado durante todo el trayecto.

El traslado aéreo tuvo como destino la zona de Casa Redonda, en la ciudad de Chihuahua, punto designado para el descenso seguro.

Paramédicos de la Secretaría de Salud, pertenecientes a la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado, recibieron al paciente y lo trasladaron al Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, donde fue ingresado al área de quemados para su atención especializada.

El trabajo coordinado entre la SSPE, la CEPC y la Secretaría de Salud, permitió una respuesta oportuna y eficiente ante esta emergencia.