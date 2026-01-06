Arranca SDR entrega de pacas de esquilmos a productores del estado.

-El objetivo es beneficiar a cerca de 10 mil ganaderos en todo el territorio estatal.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), inició el año con la entrega de pacas elaboradas con esquilmos agrícolas, a productores de distintas regiones de la entidad.

Este apoyo fue anunciado el pasado diciembre, y comenzó a distribuirse de manera inmediata al arranque de este 2026.

En Camargo y Parral se repartieron 100 y 150 pacas, respectivamente, como parte de la primera jornada, con esfuerzos que continuarán de forma progresiva en diferentes localidades conforme se concluya la revisión de la documentación de cada uno de los solicitantes.

El esquema contempla la entrega de pacas de rastrojo de maíz, avena, frijol y algodón, con la posibilidad de otorgar hasta tres por persona, lo que permitirá beneficiar a cerca de 10 mil productores en todo el territorio estatal.

Esta modalidad brinda mayor flexibilidad para atender las necesidades de cada región, y apoyar a las y los ganaderos en el mantenimiento de su hato, al evitar la descapitalización de sus unidades de producción.

El uso de esquilmos agrícolas como insumo para la alimentación del ganado se ha consolidado como una práctica de gran utilidad entre las y los productores del estado, quienes han incorporado este recurso de manera eficiente.

Con lo anterior aprovechan los materiales disponibles en sus propias regiones, y se fortalece un modelo de producción más ordenado y sustentable.

Para asesoría y aclaraciones, las y los interesados pueden acudir al personal de la SDR, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Los formatos oficiales están disponibles en www.chihuahua.gob.mx/sdr.