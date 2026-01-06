Participa alcalde Marco Bonilla en entrega de juguetes recolectados durante el “Juguetón”.

En el marco de la celebración del Día de Reyes, el alcalde Marco Bonilla participó en la entrega de juguetes recolectados durante el tradicional “Juguetón”, iniciativa impulsada por TV Azteca Chihuahua, con el objetivo de llevar alegría, amor y esperanza a niñas y niños de la capital.

Durante su mensaje, el presidente Municipal destacó el significado de estas fechas, que invitan a fortalecer los valores familiares y la solidaridad, y explicó de manera simbólica el significado de la tradicional rosca de Reyes, resaltando que representa el amor infinito de Dios, la historia de los Reyes Magos y la protección al niño Jesús. “Es un gusto estar un año más en el Juguetón, para repartir lo más importante de estas fechas: amor y felicidad”, expresó.

Marco Bonilla agradeció a TV Azteca Chihuahua por más de tres décadas de trabajo continuo llevando sonrisas a miles de niñas y niños en la ciudad y en todo México, y refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir siendo un aliado permanente de las familias chihuahuenses. Asimismo, deseó a las y los asistentes un 2026 lleno de bendiciones y reiteró que, trabajando en equipo, se seguirá dando norte a México.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF Municipal, integrantes del gabinete municipal y autoridades estatales, entre ellos el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, quien acudió en representación de la gobernadora Maru Campos. Las autoridades coincidieron en la importancia de priorizar el bienestar de la niñez y de reforzar las acciones conjuntas que generen oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias.

Por su parte, el director estatal de TV Azteca Chihuahua, Daniel Ruiz, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y de las autoridades estatales, al señalar que el “Juguetón” cumple 31 años llevando alegría a niñas y niños gracias al esfuerzo conjunto de patrocinadores, instituciones y sociedad civil.

Finalmente, se realizó la entrega de juguetes y regalos especiales a las niñas y niños asistentes, reafirmando el compromiso de las autoridades municipales, estatales y de la iniciativa privada de seguir trabajando con corazón y vocación social por la infancia de Chihuahua.