Esterilizó Municipio a mil 920 perros y gatos durante el año 2025.

Con la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal se realizan estrategias para dar una mejor vida a los animalitos de compañía.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, realizó mil 920 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos durante el año 2025.

Este servicio se realiza mediante el Esterimóvil, que se instala en diferentes puntos de la ciudad, y en el Centro de Esterilización Fijo, ubicado en las instalaciones de la Coordinación, en Periférico de la Juventud número 7120, Fraccionamiento Cumbres I.

Estos resultados corresponden a los primeros siete meses del inicio de operaciones de la Coordinación, periodo en el que se ha fortalecido la atención directa a las colonias, acercando este servicio esencial a las familias y promoviendo una tenencia responsable que previene camadas no deseadas y el abandono animal.

La esterilización es un esfuerzo permanente entre gobierno y ciudadanía, cuyo impacto se refleja a mediano y largo plazo para el cuidado de los animalitos de la ciudad.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal invita a las familias interesadas a agendar su cita al teléfono 614-349-93-21, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, para acceder a este servicio.