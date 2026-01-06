Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU: Trump.

Excélsior

Por: Oswaldo Rojas

Trump anuncia entrega de 30–50 millones de barriles venezolanos a EU para ventas en mercado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, en un movimiento que se produce tras la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Trump divulgó el anuncio en su plataforma de redes sociales, subrayando que la entrega del crudo se realizará bajo condiciones que, afirmó, beneficiarán tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.

La cifra anunciada corresponde a barriles de petróleo que estaban previamente sancionados, según el mandatario.

Este petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos,” escribió en su publicación.

Trump detalló que ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan de inmediato, indicando que el crudo será transportado por medio de buques de almacenamiento directamente a muelles de descarga en Estados Unidos.

La administración estadounidense ha dicho que este acuerdo forma parte de las acciones adoptadas tras el desplazamiento de Maduro, que ha generado reacciones tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional.

El anuncio ha tenido repercusiones en los mercados energéticos globales: tras la declaración de Trump, los precios del crudo WTI ampliaron su tendencia a la baja, en parte por la expectativa de mayor suministro, aunque se mantiene la volatilidad del mercado.

La entrega de barriles de petróleo podría convertirse en un componente central de la administración temporal de recursos venezolanos por parte de Washington

Si bien el anuncio fue presentado como una oportunidad para generar ingresos que “beneficien” a ambos países, la iniciativa ha despertado debates entre analistas y políticos sobre su implicación legal y geopolítica, dado que el petróleo venezolano había estado sujeto a sanciones y acuerdos de exportación condicionados por la política estadunidense en los últimos años

Debate sobre recursos y soberanía

Los críticos señalan que manejar grandes recursos energéticos de un país soberano —especialmente tras la captura de su líder— puede plantear cuestiones de derecho internacional, soberanía energética y estabilidad regional.

Trump ha defendido su postura asegurando que la gestión de esos fondos y la reorientación del petróleo forman parte de una estrategia más amplia para “beneficiar al pueblo de Venezuela” mientras se trabaja en una transición política.

El anuncio también abre interrogantes sobre la logística y el proceso de distribución del crudo, así como sobre el papel que podrían jugar grandes compañías petroleras en la reactivación de la producción venezolana.