Pasaporte mexicano sube de precio en 2026: cuánto costaba y en cuánto quedó.
UNOTV
Benell Cortés
A partir de enero de 2026, el costo del pasaporte mexicano registró un incremento en todas sus vigencias, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos 2026, en comparación con las tarifas aplicadas durante 2025.
Costos del pasaporte mexicano: comparativo 2025 vs 2026
¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano en 2026?: requisitos, costos y pasos
Puntos clave que debes tomar en cuenta
- El pasaporte de 1 año solo se expide a menores de 3 años
- El 50% de descuento aplica para:
- Personas mayores de 60 años
- Personas con discapacidad comprobada
- Trabajadores agrícolas con Canadá
- El descuento no aplica en vigencia de 10 años para trabajadores agrícolas
- El pago en México se realiza en pesos mexicanos
A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso, quiénes tienen descuento y cuánto cuesta cada vigencia.
Paso 1: agenda tu cita
El primer paso es agendar una cita en una oficina de pasaportes en México o en una oficina consular en el extranjero.
La cita es obligatoria tanto para trámite por primera vez como para renovación.
Requisitos para tramitar pasaporte por primera vez (adultos)
Después de agendar tu cita, deberás presentar:
- Acreditar la nacionalidad mexicana
- Identificación oficial vigente en original, como:
- Credencial para votar (INE)
- Matrícula consular
- Licencia de conducir
Si la Secretaría no logra acreditar tu nacionalidad en sus bases de datos, deberás presentar uno de los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento mexicana
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
Requisitos para renovar el pasaporte
Para renovación, además de la cita, necesitas:
- Pasaporte original vencido
- Identificación oficial vigente
- Acreditar la nacionalidad mexicana
En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberás:
- Levantar un acta ante la autoridad competente del país donde ocurrió el hecho o
- Llenar el formato que te proporcione la oficina consular
- Presentar nuevamente los requisitos como trámite de primera vez
Requisitos para pasaporte de menores de edad
Para niñas, niños y adolescentes, se solicita:
- Acreditar la nacionalidad mexicana
- Identificación del menor, como:
- Credencial escolar
- Kardex o historial académico
- Carta del pediatra (menores de 7 años)
- Identificación oficial vigente de quien ejerce la patria potestad o tutela
- Autorización de padres o tutores
La autorización se realiza mediante el formato OP-7, que:
- Tiene vigencia de 90 días naturales
- Sirve para un sólo pasaporte
- Puede tramitarse:
- OP-7/I: de forma presencial
- OP-7/II: a distancia en otra oficina consular u oficina en México
Si falta el consentimiento de uno de los tutores, se deberá presentar resolución judicial que autorice la expedición del pasaporte.
pago completo
|Vigencia
|Precio
|Precio
|Aumento
|1 año
|$885
|$920
|+$35
|3 años
|$1,730
|$1,795
|+$65
|6 años
|$2,350
|$2,440
|+$90
|10 años
|$4,120
|$4,280
|+$160
Fuente: Gobierno de México
Cómo pagar el pasaporte en México
Si realizas el trámite en territorio nacional, el pago debe hacerse en pesos mexicanos y puede efectuarse en instituciones bancarias autorizadas, una vez que tengas tu línea de captura o referencia oficial.
Recomendaciones finales
- Lleva todos los documentos en original
- Verifica que tus datos coincidan exactamente
- No acudas sin cita (salvo excepciones consulares)
- Conserva tu comprobante de pago