Repara JMAS Chihuahua línea de agua potable al sur de la ciudad

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua inició la reparación de la línea de conducción de agua potable del tanque Santa Rita, ubicado al sur de la ciudad, lo cual afectará el suministro en diversas colonias.

Las reparaciones se efectuarán sobre la Vialidad Ch-P, casi intersección con la avenida Fuentes Mares, a fin de evitar el desperdicio del vital líquido tras una fuga de 18¨ de diámetro.

La dependencia pide paciencia y precaución de automovilistas al circular por la zona, la comprensión por parte de la ciudadanía, así como el uso responsable del líquido que se mantiene almacenado.

Las colonias que se verán afectadas son: San Rafael, La Minita, Madera 65, Rachali, La Joya, Puerta del Sol, Manuel Bernardo Aguirre, Mármol Viejo, Puerta Esmeralda, Chulavista, Villas de Nueva España, Sector Reloj, Villa Juárez, División del Norte, Desarrollo Urbano, San Jorge, Las Adelitas, 17 de Junio, Dorados de Villa, Lázaro Cárdenas y San Lázaro.

Aún se encuentra en análisis el tiempo estimado para la reparación, una vez evaluado el daño se proporcionará más información.