Más de 81 mdp se destinaron a pavimentación en Chihuahua con recursos de regularización vehicular

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua dio a conocer que durante el año 2025 se recibieron más de 81 millones de pesos por parte de la federación, recursos que fueron destinados a 119 proyectos de pavimentación en 64 municipios de la entidad.

Estos fondos corresponden a lo recaudado a través del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, iniciativa federal que inició en marzo del 2022 con el objetivo de brindar certeza jurídica a los propietarios de este tipo de automóviles y, al mismo tiempo, generar recursos para infraestructura vial en todo el país.

De acuerdo con la dependencia estatal, dichos recursos permitieron mejorar calles y vialidades en diversas regiones del estado, beneficiando tanto a zonas urbanas como rurales.

Cabe destacar que el 1 de enero de 2026 se anunció oficialmente la conclusión de este programa, con lo cual se cierra una etapa de captación de recursos que tuvo un impacto directo en el fortalecimiento de la infraestructura. Calculando que, en el Estado se regularizaron mas de tres millones de “autos chuecos”.