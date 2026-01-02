Incremento de homicidios es por pugna del crimen: fiscal

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, señaló que los homicidios registrados en fechas recientes en la ciudad de Chihuahua están relacionados con enfrentamientos y disputas entre grupos de la delincuencia organizada.

El funcionario explicó que las autoridades ya realizan investigaciones para esclarecer los hechos violentos ocurridos en la capital, y adelantó que varias personas presuntamente involucradas han sido identificadas por las áreas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Jáuregui Moreno detalló que las carpetas de investigación continúan en proceso de integración, por lo que será en los próximos días cuando se pueda ampliar la información oficial sobre los avances y posibles detenciones derivadas de estos casos.

Asimismo, indicó que la Fiscalía prevé emitir un informe más detallado a través de sus canales institucionales, el cual podría darse a conocer el próximo sábado, conforme se consoliden los datos recabados durante las indagatorias.