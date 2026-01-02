Recogió Municipio 3 mil toneladas de desechos en vialidades

Durante el año 2025, el Gobierno Municipal de Chihuahua retiró más de 3 mil toneladas de basura, maleza y desechos generales de las principales vialidades del norte de la ciudad, como parte de las acciones permanentes para mantener una Capital limpia y ordenada.

A través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, cuadrillas de la Subdirección de Espacios Públicos realizaron labores constantes de limpieza en avenidas de alto flujo como el Periférico de la Juventud, Tecnológico, La Cantera, Las Américas, Francisco Villa, Hidroeléctrica de Chicoasén, Juan Escutia, Vallarta y Dostoyevski, entre otras, mejorando la imagen urbana y la seguridad de quienes transitan por estas zonas.

Durante el mismo periodo, el Municipio reforzó el mantenimiento con trabajos de pintura en guarniciones y puentes de vialidades como Teófilo Borunda, La Cantera, Periférico de la Juventud, Las Industrias y Vallarta, además de pasos peatonales en zonas escolares y cruces estratégicos.

Estas acciones se complementaron con la atención y conservación de los 140 monumentos emblemáticos que forman parte de la historia y el patrimonio de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, depositando la basura en los contenedores correspondientes y evitando tirar desechos en la vía pública, para conservar una ciudad digna y ordenada para todos.