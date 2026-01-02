Sheinbaum y Trump se reunirían por el Mundial y T-MEC

fuente: excelsior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que sí fuera necesario sostendría una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo largo de este año, con motivo de los preparativos del Mundial de Fútbol 2026 y las negociaciones del T-MEC.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que existe comunicación permanente con las autoridades económicas, políticas y comerciales de ambos países.

“Está en comunicación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su homólogo, el secretario de Comercio, y también con el embajador que se encarga de los tratados comerciales en Estados Unidos, así como con el secretario del Departamento del Tesoro. Entonces hay comunicación permanente”, externó.

Esperarán de 2 a 3 semanas

La titular del Ejecutivo puntualizó que primero se debe esperar la evolución de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que, a medida en que se desarrollen las conversaciones entre ambos gobiernos, se podría concretar una reunión de alto nivel. Puntualizó que es necesario esperar entre dos y tres semanas para conocer bajo qué condiciones se dará la revisión del acuerdo comercial de la región norte de América.

“Si es necesario, pues tendríamos una reunión. Vamos a ver cómo se dan los temas y ahora, a principio de año, habría que esperar unas dos o tres semanas para ver bajo qué condiciones se va a dar el tema de la revisión del tratado (T-MEC), y ya lo iremos informando todos los días que sea necesario una vez que tengamos la información”, explicó.

Revisión del T-MEC

La revisión del T-MEC comenzó en este mes de enero de 2026, con una fecha límite para concluir el proceso el 1 de julio de 2026, según anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacando que evaluarán el tratado para una posible extensión por otros 16 años.