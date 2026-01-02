China grava preservativos y píldoras anticonceptivas

fuente: AFP

China eliminó a partir del 1 de enero una exención fiscal de casi tres décadas aplicada a fármacos y dispositivos anticonceptivos, en una nueva medida vinculada a los esfuerzos del gobierno por frenar el declive sostenido de la natalidad.

Desde ahora, preservativos y píldoras anticonceptivas estarán sujetos a un impuesto al valor agregado (IVA) del 13%, la tasa estándar aplicada a la mayoría de los bienes de consumo en el país.

La decisión se produce mientras Pekín intensifica sus políticas para impulsar la natalidad en la segunda economía del mundo. La población china cayó por tercer año consecutivo en 2024, y especialistas advierten que la tendencia descendente continuará en los próximos años.

Durante 2024, las autoridades implementaron diversas medidas consideradas “favorables a la fertilidad”, entre ellas:

Exención del impuesto sobre la renta a las subvenciones para el cuidado infantil.

Subsidios anuales destinados a familias con hijos.

Iniciativas educativas que promueven una “educación del amor”, orientada a presentar el matrimonio, la fertilidad y la familia bajo una óptica positiva en escuelas y universidades.

El mes pasado, en la Conferencia Central de Trabajo Económico, los altos dirigentes reiteraron su compromiso de fomentar “actitudes positivas hacia el matrimonio y la maternidad” como parte de la estrategia para estabilizar la tasa de natalidad.

El descenso demográfico en China es el resultado de factores acumulados durante décadas, entre ellos:

La política del hijo único, vigente entre 1980 y 2015.

La rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida.

El alto costo del cuidado infantil y la educación.

La incertidumbre laboral y la desaceleración económica.

Estos elementos han disuadido a muchos jóvenes de casarse y formar una familia. Datos oficiales y presión sobre el sistema social

La exención fiscal ahora eliminada estaba vigente desde 1994 y respondía a una política sanitaria centrada en el control demográfico durante la era del hijo único.

Según cifras oficiales, en 2023 China registró una tasa de natalidad de 6.39 nacimientos por cada mil habitantes, la más baja desde que existen registros comparables, y una reducción poblacional superior a dos millones de personas.

Para 2024, estimaciones citadas por medios económicos —retomadas por Excélsior— indican que más del 21% de la población supera los 60 años, lo que incrementa la presión sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones. Impacto limitado y lectura simbólica

El IVA del 13% es la tasa estándar para bienes de consumo y medicamentos no esenciales. Su aplicación a los anticonceptivos ha sido interpretada por analistas como una señal simbólica, más que como una herramienta de impacto inmediato.

Diversos estudios académicos coinciden en que los factores que realmente inhiben la natalidad en China son estructurales —vivienda, empleo, educación y conciliación laboral— y no tanto el acceso a métodos anticonceptivos.