TSJ Demuestra Solidaridad y Cercanía: Más de 100 Despensas Donadas

Delicias, Chihuahua.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del personal administrativo, juezas y jueces de los Juzgados Civiles, Familiares y Penales del Distrito Abraham González en la ciudad de Delicias, culminó una significativa iniciativa social recolectando y donando más de 100 despensas a familias que enfrentan una situación de rezago económico.

Esta acción solidaria se llevó a cabo en un emotivo acto que reafirma el profundo compromiso humano y la cercanía de esta institución con la sociedad chihuahuense, extendiendo una mano amiga a quienes más lo necesitan. Las despensas fueron entregadas en las colonias Laderas del Norte, Revolución en la comunidad de Cárdenas.

La recolección de víveres se realizó durante las semanas previas al receso navideño mediante la instalación de un ingenioso y festivo Set de Fotografía Navideño. El mecanismo fue sencillo y lleno de espíritu comunitario: a cambio de una fotografía en el set, el personal y los visitantes donaban una despensa.

“Más Allá de la Impartición de Justicia, esta noble iniciativa subraya que la labor del personal del Poder Judicial se extiende más allá de los estrados. Demuestra la vocación de servicio y el sentido de responsabilidad social que posee cada uno de los servidores públicos de cada Distrito Judicial”, expresó por su parte la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera.

“El ver la ilusión y la alegría con la que nuestro personal, y sus familias, se sumaron a esta causa, es la mayor prueba de que el Poder Judicial no solo imparte justicia, sino que también tiene un gran corazón. Este gesto es un reflejo de los valores de solidaridad y empatía que impulsan nuestra labor diaria,” señaló la lic. Érika Hermosillo, coordinadora administrativa en juzgados civiles y familiares.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua reconoció a todo el personal que participó y su compromiso de seguir buscando mecanismos para estrechar los lazos con la comunidad, recordando que la verdadera justicia también reside en la solidaridad y la empatía.