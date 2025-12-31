Bulgaria adopta el euro como moneda oficial

fuente:AFP

Bulgaria se prepara para pasar al euro y convertirse así en el 21º país en adoptar la moneda única europea, integración que algunos temen alimente la inflación y acentúe la inestabilidad política.

A medianoche (22H00 GMT del miércoles), el pequeño Estado balcánico de 6,4 millones de habitantes se despedirá de 2025 y de su moneda, el lev, en circulación desde finales del siglo XIX.

La mayoría de los puestos del “Mercado de las mujeres”, el más grande y antiguo de la capital, Sofía, ya muestran los precios en leva y en euros.

“Todo Europa se las arregla con el euro. Nosotros también saldremos adelante”, comenta Vlad, jubilado de 66 años que vino a comprar bengalas y fruta para la cena de Año Nuevo.

“Lo importante es que Bulgaria siga en Europa y se aleje de Moscú”, añade.

Lucy, vendedora de uno de los puestosa, afirma que ya acepta pagos en euros y considera que la población se acostumbrará rápidamente a la nueva moneda.

La gente tiene miedo de que los precios suban. Hoy son 4 leva y se convertirán en 4 euros, pero los salarios seguirán siendo los mismos”, enfatiza una mujer de unos cuarenta años que no quiere dar su nombre.

Muchos búlgaros temen que la introducción del euro conduzca a una espiral inflacionaria. Los productos alimentarios ya se encarecieron un 5% interanual en noviembre, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los dirigentes búlgaros intentan tranquilizar y prometen que la entrada a la eurozona permitirá dinamizar la economía del país, uno de los más pobres de la Unión Europea, a la que se unió en 2007, y lo protegerá de la influencia rusa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que “el euro aportará beneficios concretos a los ciudadanos y a las empresas búlgaras”.

Facilitará los viajes y la vida en el extranjero, reforzará la transparencia y la competitividad de los mercados y facilitará los intercambios”, añadió en un comunicado.

Paralelamente, Bulgaria se enfrenta a importantes desafíos tras las manifestaciones anticorrupción que recientemente derribaron al gobierno de coalición conservador en el poder desde hacía menos de un año, y ante la perspectiva de nuevas elecciones legislativas, las octavas en cinco años