Ascenso y descenso regresaría a Liga MX

fuente: adrenalina

La Liga MX se mantendrá sin ascenso ni descenso deportivo, al menos, hasta la temporada 2026-27; se revelaron las 3 condiciones que los equipos de Liga de Expansión deberían cumplir para poder formar parte de la máxima categoría del futbol mexicano.

El último ascenso deportivo a la Liga MX fue en 2019, cuando Atlético San Luis se consagró bicampeón del Ascenso (Apertura 2018 y Clausura 2019) y de manera automática se ganó su lugar en la Primera División del balompié azteca.

Fue desde 2021 cuando se abolió el ascenso y descenso deportivo en la Liga MX, siendo el Club Deportivo Tapatío el más perjudicado con este cambio de regla.

Para la temporada 2026-27, estas serían las 3 condiciones que cada uno de los equipos mexicanos deberían cumplir para hacerse de un lugar en la Liga MX:

1. Deberán cumplir con proceso de certificación (se desconocen lineamientos).

2. Solamente el equipo que ascienda deberá cumplir con estos lineamientos, no 4 como estaba establecido anteriormente.

3. Su patrimonio deberá ser de, al menos, 30 Millones de Dólares.

Último equipo en descender en la Liga MX

La última ocasión que un equipo perdió la categoría de manera deportiva en el futbol mexicano fue tras el Clausura 2017, donde Jaguares de Chiapas terminó último en la tabla de descenso al acumular un cociente de 1.1470 en sus últimos 102 partidos en primera División; Lobos BUAP ocupó su sitio:

2017 / Jaguares de Chiapas.

¿Qué equipos tuvieron que descender en Liga MX?

A partir del descenso de Jaguares, la Liga MX sufrió diversos sucesos, como pagos para no perder la categoría, compras de franquicias y la abolición del descenso desde la temporada 2021, impidiendo que los Campeón de Campeones de la Liga de Expansión, pudieran ser parte de la Primera División.

*2018 / Lobos BUAP.

**2019 / Veracruz.

***2020 / sin descenso por pandemia de Covid-19.

2021 / Atlético San Luis.

2022 / FC Juárez.

2023 / Querétaro.

2024 / Xolos.

2025 / Mazatlán.

* El descenso aún no era abolido por la Liga MX; Lobos BUAP pagó 120 MDP para mantenerse en el máximo circuito.

** Veracruz pagó 120 MDP para mantenerse en Primera División, mientras que Lobos BUAP vendió su franquicia a FC Juárez y salió de la Liga MX.

*** Tras la desafiliación de Veracruz, el torneo fue suspendido por la pandemia del Covid-19; Monarcas Morelia vendió su sitio a Mazatlán.

Atlético San Luis se hubiera convertido en el primer equipo descendido de Liga MX desde la abolición del descenso.Mexsport

Equipos que hubieran ascendido a la Liga MX

Hasta 2017, el ascenso se mantenía de manera regular en el futbol mexicano, sin embargo, a partir de 2018 existieron diversas situaciones que pusieron y quitaron a distintos combinados en el máximo circuito; a partir de 2021, se abolió el ascenso deportivo.

*2018 / Cafetaleros de Tapachula.

**2019 / Atlético San Luis (último ascenso deportivo).

***2020 / Mazatlán.

2021 / Tepatitlán FC.

2022 / Atlante.

2023 / Tapatío.

2024 / Cancún FC.

2025 / Tapatío.

* No cumplió con los requisitos mínimos para ascender a la Liga MX.

** Los potosinos ascendieron deportivamente al ser bicampeones del Ascenso, mientras que FC Juárez compró la franquicia de Lobos BUAP en Liga MX.

*** Sin ascenso deportivo, Mazatlán compró la franquicia de Monarcas Morelia.