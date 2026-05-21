Alcanza construcción de la Gaza de Incorporación el 25% de avance: Municipio.

-Se mantienen las labores en diferentes frentes de trabajo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa avanzando en la construcción de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, una obra que se convertirá en un símbolo del Chihuahua Moderno y fortalecerá la movilidad en una de las zonas de mayor circulación vehicular de Chihuahua Capital.

Actualmente, la obra registra un avance físico del 25 por ciento. Como parte de los trabajos, se han instalado 390 metros de tubería nueva de 36 pulgadas sobre la lateral del periférico de la Juventud y el boulevard Ortiz Mena, con el objetivo de modernizar la infraestructura hidráulica y garantizar servicios básicos eficientes durante y después de la ejecución de esta importante obra.

Asimismo, continúan las excavaciones para zapatas y dentellones, además de la colocación de acero de refuerzo en una de las zapatas que servirá como apoyo del arco principal, previo a los colados de concreto correspondientes.

Por otra parte, en el taller especializado ubicado a pocos metros de los frentes de trabajo, ya se cuenta con el suministro de mil 600 toneladas de acero, de las cuales 450 toneladas están siendo utilizadas en la fabricación de las vigas cajón que conformarán el emblemático arco de la Gaza.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla cumple con el compromiso de poner en marcha mejoras en la movilidad de la zona poniente de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía, garantizando que pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia, recordando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.