Presta Estado más de 10 mil servicios de salud mental por mes.

La dependencia destacó la labor de las y los 122 psicólogos que colaboran con el Gobierno del Estado, que este 20 de mayo celebran su día

En el marco del Día del Psicólogo, la Secretaría de Salud informó que tiene un promedio mensual de 10 mil 950 atenciones a la salud mental, por medio de las cuales apoyan en la prevención de conductas de riesgo y otorgan acompañamiento emocional.

En el primer nivel, el Gobierno del Estado cuenta con 60 psicólogos y 3 psiquiatras, quienes en un promedio mensual realizan 5 mil atenciones de primera vez y subsecuentes.

En cuanto a segundo y tercer nivel, 62 psicólogos, 16 psiquiatras, un paidopsiquiatra y 4 terapeutas de lenguaje, al mes brindan 4 mil 600 atenciones psicológicas, 1,050 atenciones psiquiátricas y 300 en terapia del lenguaje.

Los trastornos más comunes entre la ciudadanía, depresión, ansiedad y conductuales.

Entre las principales actividades en materia de prevención que realiza el Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam) durante el año, se incluyen capacitaciones, talleres y pláticas en diversas instituciones del estado.

La atención a la salud mental consta de tres niveles: el primero se brinda en centros de salud o clínicas comunitarias y se enfoca en la prevención, promoción de la salud, y el manejo de casos estrés cotidiano, ansiedad o depresión inicial, e incluye primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis.

El segundo nivel se especializa en pacientes derivados del primer nivel, que son atendidos en hospitales o clínicas generales por medio de un equipo de psiquiatras y psicólogos clínicos que tratan padecimientos más severos, realiza diagnósticos complejos, hospitalización parcial o total, y terapias especializadas.

El tercer nivel se enfoca en el tratamiento de patologías severas, crónicas o de alta complejidad. Se aplica en hospitales psiquiátricos o institutos especializados y requiere de equipos multidisciplinarios avanzados, para casos que superan la capacidad de los centros básicos.

Como parte de estas acciones, Chihuahua participó en el Primer Taller Nacional de Prevención del Suicidio, organizado por el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) México.

Este foro reúne a representantes de las entidades federativas durante dos días, a fin de generar capacidades institucionales y reducir las brechas de acceso a los servicios de atención psicológica y psiquiátrica, con énfasis en la prevención del suicidio como una prioridad.

Si tú o alguien cercano atraviesa una situación de crisis emocional, busca apoyo, habla con alguien de confianza o acude a los servicios de salud mental disponibles en el estado.