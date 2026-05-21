La crueldad del ministro israelí contra activistas de la flotilla provoca ola de indignación.

Crónica

Por Fran Ruiz Perea

El ultranacionalista judío Ben Gvir se grabó a sí mismo humillando a los actistas maniatados de la flotilla, entre ellos mexicanos.

La imagen de Israel en el mundo, por el genocidio en Gaza, ataques de colonos judíos en Cisjordania, bombardeos en Líbano contra la población y profanación de símbolos cristianos en Medio Oriente, se hundió este miércoles un poco más, tras difundirse en las redes un video del ministro ultranacionalista, Ben Gvir, golpeando y humillando a los activistas de la flotilla internacional que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Líderes mundiales convocaron a representantes israelíes en sus respectivos países para mostrar su repudio y su condena por el comportamiento sádico del ministro perteneciente al gobierno de Benjamín Netanyahu, convertido en el símbolo del odio supremacista judío contra musulmanes y cristianos.

“¡Bienvenidos a Israel!”

Sonriendo y con una bandera de Israel, Gvir grita “¡Bienvenidos a Israel!” a decenas de activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestra a los detenidos, de una veintena de nacionalidades en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel.

“Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo”, recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes.

Con él reitera la postura del Gobierno israelí, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

Agarrados por el cuello y maniatados a la espalda, los activistas caminan en las imágenes guiados por policías israelíes que se cubren la cara.

También al comenzar las imágenes, uno de estos agentes reduce, agarra de la cabeza a una mujer que grita “¡Libre Palestina!” al pasar ante ella el titular de Seguridad Nacional y la empuja hacia el suelo.

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

“No se ajusta a nuestros valores”: reprimenda de Netanyahu

Consciente de la indignación internacional por las imágenes de uno de sus ministros, Benjamín Netanyahu condenó el incidente y echó una reprimenda a Gvir, a quién él mismo nombró ministro de Seguridad Nacional, y por tanto, responsable del trato a los presos.

“La forma en la que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel”, aseguró Netanyahu y anunció que ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que deporten a los activistas “lo antes posible”.

Sin embargo, a renglón seguido señaló que “Israel tiene todo el derecho a impedir” que las flotillas que pretenden romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza entren en las que califica como “aguas territoriales” de Israel y lleguen al territorio palestino.

Y tachó a dichas flotillas como “provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás”.

Embajadores convocados

El ministro francés de Exteriores, Noël Barrot, convocó al embajador israelí para manifestar su “indignación” por el trato “inadmisible” dado por el ministro de la Seguridad Nacional a los pasajeros de la Flotilla Global Smud detenidos y reclamar explicaciones.

Los embajadores en Portugal e Italia también fueron convocados.

Con un tono más duro, la Cancillería española convocó otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, esta vez para protestar por lo que considera trato “monstruoso, indigno e inhumano” que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza, interceptada además en aguas internacionales.

México reclama liberación inmediata

El martes, antes de que saliera al aire el video, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insistió en su exigencia a Israel de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos a bordo de la Flotilla Global Sumud interceptada rumbo a Gaza, al tiempo que activó una red de asistencia consular en la región para lograr su “liberación inmediata” de los connacionales detenidos.

“Tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro (de detención) y de ahí buscaremos que haya una liberación inmediata y que puedan regresar a México”, declaró el canciller Roberto Velasco y agregó que mantiene contacto permanente con familiares y representantes de los mexicanos involucrados, así como con embajadas y consulados en Medio Oriente y Europa.

“Hemos pedido también tanto en público como en privado al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas, que respete el derecho internacional”, afirmó.